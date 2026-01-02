Universidad de Chile sigue trabajando en su mercado de fichajes. Sin embargo, el cuadro azul aún no anuncia oficialmente el arribo de refuerzos para la campaña 2026. ¿Por qué razón?

Si bien la llegada de Eduardo Vargas era prácticamente un hecho, la situación se ha enfriado en los últimos días. Hay un problema para que el delantero de 36 años retorne al club tras más de una década.

Según explicó Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura, surgió un obstáculo desde la directiva estudiantil: no hay plena confianza en el desempeño del oriundo de Renca.

“Si fuese prioridad, ya estaría listo. Estaría anunciado y el lunes estaría entrenando en el CDA. El rendimiento de Eduardo Vargas no convence, lo que mostró en Audax Italiano“, comenzó señalando el periodista.

Luego, el comunicador advirtió sobre el campeón con Universidad de Chile: “Existe el miedo que pueda ser un actor de cierta indisciplina. Eso se instaló en la mente de los dirigentes“.

Eduardo Vargas se aleja de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Eduardo Vargas

Durante la reciente temporada, el experimentado goleador disputó una totalidad de 15 encuentros defendiendo a Audax Italiano. En dichos compromisos, marcó cinco goles y entregó dos asistencias.

Cabe consignar que en este momento, Eduardo Vargas es futbolista libre. Concluyó su etapa en la escuadra itálica al no renovar su contrato: rechazó extender su estadía en La Florida.

En resumen:

El periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, ha sido tajante al explicar por qué el fichaje no se ha cerrado, revelando que el “factor romántico” del ídolo no basta para convencer a la dirigencia: