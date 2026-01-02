Universidad de Chile sigue trabajando en su mercado de fichajes. Sin embargo, el cuadro azul aún no anuncia oficialmente el arribo de refuerzos para la campaña 2026. ¿Por qué razón?
Si bien la llegada de Eduardo Vargas era prácticamente un hecho, la situación se ha enfriado en los últimos días. Hay un problema para que el delantero de 36 años retorne al club tras más de una década.
Según explicó Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura, surgió un obstáculo desde la directiva estudiantil: no hay plena confianza en el desempeño del oriundo de Renca.
“Si fuese prioridad, ya estaría listo. Estaría anunciado y el lunes estaría entrenando en el CDA. El rendimiento de Eduardo Vargas no convence, lo que mostró en Audax Italiano“, comenzó señalando el periodista.
Luego, el comunicador advirtió sobre el campeón con Universidad de Chile: “Existe el miedo que pueda ser un actor de cierta indisciplina. Eso se instaló en la mente de los dirigentes“.
¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Eduardo Vargas
Durante la reciente temporada, el experimentado goleador disputó una totalidad de 15 encuentros defendiendo a Audax Italiano. En dichos compromisos, marcó cinco goles y entregó dos asistencias.
Cabe consignar que en este momento, Eduardo Vargas es futbolista libre. Concluyó su etapa en la escuadra itálica al no renovar su contrato: rechazó extender su estadía en La Florida.
En resumen:
El periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, ha sido tajante al explicar por qué el fichaje no se ha cerrado, revelando que el “factor romántico” del ídolo no basta para convencer a la dirigencia:
- Rendimiento bajo la lupa: Existe la sensación de que lo mostrado en Audax durante el segundo semestre de 2025 (donde anotó 5 goles en 15 partidos) no es suficiente para ser el “9” estelar que necesita la U para pelear el título y la Copa Sudamericana.
- Temor a la indisciplina: Un punto crítico ha sido la desconfianza sobre su comportamiento fuera de la cancha. Según Caamaño, en Azul Azul se instaló el miedo a que Vargas pueda ser un “actor de indisciplina”, un fantasma que ya rondó su fallido arribo a mitad de 2025.
- Control del camarín: La directiva también analiza el peso jerárquico que sumaría Vargas a un vestuario que ya cuenta con referentes como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, temiendo que el control del grupo se aleje de las manos del nuevo DT, Francisco Meneghini.