Alejandro Lorca no se asusta con Israel Poblete de central en la U: "Gustavo Álvarez le ha apuntado en todo"

Universidad de Chile tiene un difícil compromiso el próximo lunes ante Unión La Calera, porque pese a que el rival no llega en su mejor momento, la U tiene las sensibles bajas de Matías Zaldivia y Marcelo Morales. BOLAVIP informó el once azul que contiene una gran novedad: Israel Poblete como central por derecha.

Conversamos con el relator de TNT Alejandro Lorca, el que confiesa estar muy sorprendido con esta inclusión, pero explica por qué cree que puede salir bien.

“Sorprendente. Lo que más me sorprende es la inclusión de Poblete como tercer central, porque ya han estado ahí Retamal, Ojeda y Cordero, y pensé que esto se reducía a este círculo de jugadores este puesto”, afirma.

En esa misma línea el cantagoles cree “que es una de las falencias de esta U precisamente, y si Álvarez quiere jugar con tres hombres en el fondo, debe tener tres centrales de alta calidad, y siento que cuenta con sólo dos que son Calderón y Zaldivia, el tercero es una búsqueda constante”.

Lorca confiesa que “nunca he visto jugar en ese puesto a Poblete, como me sorprendió ver ahí también a Ojeda y Cordero, me sorprende desde la perspectiva que es inédito y que pensé que esa búsqueda ya estaba terminada”.

Alejandro Lorca cree en el cambio de Gustavo Álvarez.

¿Por qué Alejandro Lorca igualmente cree en esta extraña modificación? El relator explica que “hay que darle el crédito a Gustavo Álvarez que cada vez que ha innovado con este tipo de cosas, le ha apuntado”.

En resumen, el hombre de TNT cree que “el cariz de la formación es muy ofensiva, con Pons de titular, con un mediocampo muy ofensivo, me gusta eso, pero mi duda es Poblete y reitero que le doy crédito a Álvarez porque en esas búsquedas le ha apuntado”.