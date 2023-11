Alejandro Lorca siente que la Universidad de Chile no clasificará a la Copa Sudamericana: "Da la sensación de que no le alcanza"

Alejandro Lorca analizó la derrota de la Universidad de Chile por 2-1 ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023. El relator no vio un comienzo tan malo del equipo de Mauricio Pellegrino, pero menciona que el partido se quiebra con el primer tanto y luego el penal a favor del conjunto Pirata.

“No estaba jugando tan mal, se creaba ocasiones, parecía que abría la cuenta. Te hacen un gol totalmente evitable, pierde la marca (Luis) Casanova, tras cartón una expulsión y hasta ahí llegó. Esto le ha pasado a la U varias veces en el Campeonato”, dice el profesional de las comunicaciones en diálogo con Bolavip Chile.

El relator siente que a la U no le alcanzará para lograr la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. “Yo creo que sí (hay que olvidarse de clasificar), porque el próximo partido es con Cobresal. Es tan irregular todo en el fútbol chileno, pero da la sensación de que no, de que la U no está para la Sudamericana, de que no le alcanza”.

También se refirió a si le renovaría a Luis Casanova. “No, ha tenido una muy mala segunda rueda. Ha sido de los puntos más bajos. En los extremos, en la primera rueda fue de los mejores, lamentablemente en la segunda rueda ha sido de los peores”.

Universidad de Chile cayó ante Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

Los cobros arbitrales

Manuel Vergara en el minuto 41 expulsó a Matías Zaldivia por un pisotón a Rodrigo Holgado. “A mí me pareció bien echado Zaldivia”, expresó Alejandro Lorca.

Luego se refirió al penal sancionado por mano de Emmanuel Ojeda tras remate de Benjamín Chandía. “Me pasa con esos penales que a mí no me gusta el criterio, pero sí he varios árbitros que lo han cobrado. No obstante que viene de un rebote, porque la pelota le da y de ahí va a la mano”.

“Te acuerdas en las Eliminatorias con los uruguayos que a (Sebastián) Vegas le cobraron un penal exactamente igual. Es un criterio que lamentablemente no comparto, pero los otros árbitros lo están aplicando. Cuando no obstante, provenir la mano de un rebote, si la mano está muy abierta lo cobran igual, que es un poco criterio que aplicó el juez. No me gusta el criterio, pero entiendo que si ese es el que imponen los árbitros, habría que abogar por el cambio de criterio más que por echarle la culpa a este juez”, finalizó.