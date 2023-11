Universidad de Chile volvió en esta jornada al ruedo dentro del Campeonato Nacional y no lo hizo de la mejor forma, debido a que los ‘Azules’ cayeron como local por 2-1 ante Coquimbo Unido, en un encuentro que tuvo una importante polémica por el arbitraje de Manuel Vergara.

La situación en cuestión fue sobre el penal sancionado en favor de Coquimbo Unido tras una mano involuntaria de Renato Cordero, la que para el VAR y el juez de la brega terminó siendo penal, algo que comentó el portero de los ‘Azules’ Cristopher Toselli con los medios de comunicación en zona mixta, en la que mostró su descontento con el arbitraje.

“Se nos pone cuesta arriba con un penal que no lo es, hay reglas, nos van a dar charlas y nos dicen que ese tipo de jugadas no es penal. La expulsión y el penal fueron golpes importantes, aún así no bajamos los brazos. En el segundo tiempo prácticamente no nos llegaron, fue difícil, hicimos el desgaste, pero no nos alcanzó”, comenzó señalando Toselli.

Siguiendo en su explicación, el guardameta no tuvo pelos en la lengua para recriminar el accionar del árbitro “me parece que el árbitro se equivoca en el penal, la roja de Matías no la he visto, estas acciones te condicionan mucho. Yo sé que el resultado quizás no pasa por ahí, pero son situaciones, fueron dos golpes muy rápidos donde evidentemente se nos puso muy cuesta arriba en el segundo tiempo”.

Dejando de lado lo que fue este polémico cobro, el arquero azul lamentó la derrota, pero rescató la entrega del equipo a pesar de las adversidades.

La polémica del partido | Foto: Captura

“Nos ha costado, somos conscientes, de local estamos en deuda, pero creo que hasta el gol de ellos fuimos superiores. Lamentablemente la situación de Matías, que obviamente condiciona y se nos hace cuesta arriba, aún así no dejamos de correr, la actitud se rescata”, declaró.

Tratando de dar vuelta la página, el jugador del ‘Romántico Viajero’ mantiene la fe en conseguir el cupo a la Copa Sudamericana en los dos últimos encuentros que le restan.

“Quedan dos partidos muy importantes, contra uno de los punteros (Cobresal) y Ñublense, vamos a dar todo hasta el final para alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto”, declaró.

Finalmente, Toselli fue consultado nuevamente sobre la polémica de penal, en la que no emitió más declaraciones para evitar una sanción y dejó saber como está Mauricio Pellegrino en estos días tan cruciales para su futuro, en la que explica que como grupo están unidos para conseguir el importante objetivo para el club.

“Para mí es falta de criterio, pero tampoco puedo decir mucho porque nos pueden sancionar”.

“Lo vemos bien con energías y ganas, nosotros también con la misma energía, sabemos que estamos representando a una institución muy grande, no podemos aflojar pase lo que pase hay que seguir, porque la institución lo amerita”, cerró.