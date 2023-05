Alejandro Lorca sin pelos en la lengua por la oferta a Darío Osorio: "No le creo a la dirigencia de la U porque nunca les he creído nada"

Hoy por hoy la noticia que mueve el ambiente en Universidad de Chile es la presunta oferta que hizo el Leicester City por Darío Osorio, situación importantísima por la necesidad que tienen los azules de caja para reforzarle el equipo a Mauricio Pellegrino.

Bolavip conversa con el carismático relator de TNT, Alejandro Lorca, el que se muestra muy escéptico respecto a la operación.

“Yo tiendo a no creerle, porque en general las ofertas sabemos que no son así, pero en el fondo de todas las ofertas tienen que estar con el respaldo de algún rendimiento concreto de jugadores, en este caso no lo hay. La oferta solamente surge por un futuro que es incierto, obviamente condiciones tiene.

Pero el cantagoles pone énfasis en otra cosa: la credibilidad de la actual administración. “Y además no le creo a la dirigencia de la U, a esta actual dirigencia, porque nunca les he creído nada. Han hecho todo lo posible porque nosotros no le creamos nada. Me refiero a nosotros, no a los hinchas, sino a la gente en general. La dirigencia de la U ha sido de un actuar paupérrimo. Yo tiendo a no creerle”, asegura.

Para Alejandro Lorca, Darío Osorio no vale 7 millones de dólares como pide la U

Respecto a los siete millones de dólares que entrarían en las arcas azules, Alejandro Lorca que está lejos del valor que actualmente tiene Darío Osorio.

“No, claro que no lo vale. Ahora tú sabes que esto del fútbol es tan cambiante. Hace una buena segunda rueda, te hace diez goles y a lo mejor te lo venden en 10. Sobre todo cuando tienes 18 años, 19 años. Si ese es el aval potente que tiene Osorio, además de una calidad innegable. Si hoy por hoy no soy el llamado a decir qué le pasa, pero ciertamente lo poco que ha jugado no lo ha hecho a su nivel”, afirma.