En plena temporada de mercado hay muchos rumores de traspasos de jugadores en el fútbol chileno, pero nada concreto aún, y Universidad de Chile es de los equipos que necesita reforzarse si quiere aspirar a más.

Pese a que las necesidades de Mauricio Pellegrino, es válida la pregunta de si es opción para los azules, el nombre de Mauricio Isla, considerando que hay un déficit de laterales de la U.

Hugo Droguett conversa con Bolavip y deja en claro que esto sería “una opción extraordinaria, pero veremos qué quiere él, se fue de la Católica no sé los pormenores, pero supe que le faltaron el respeto en muchas canchas y se incomodó con eso”.

Y el ex azul es de la idea que si llaman a Isla del Centro Deportivo Azul “seguramente se motivaría, él siempre dijo que le extrañó que lo llamara antes de la U”.

Hugo Droguett cree que si la U llama a Mauricio Isla, el Huaso va seguro (Photosport).

Igualmente Droguett deja en claro que “también depende del gusto del entrenador, pero no hay que ser muy vivo para pensar que no va a rendir, Isla le daría un plus a la U, es ideal para la U, ojalá se pongan las pilas, recapaciten y lo llamen”.

Para el final, el ex seleccionado chileno deja una frase para el bronce: “Yo creo que Isla estaría encantando de venir a la U”.