¿Alo, Universidad de Chile? La particular publicación matutina de Marcelo Díaz y que ilusiona a hinchas de la U

Se acerca el fin de las temporada en el fútbol chileno y los clubes comienzan a mirar con nostalgia lo que ha sido un año para algunos especial, mientras que para otros, un tanto más difícil desde el punto de vista deportivo.

Y en ese sentido, en el Audax Italiano no es diferente la situación y fue así como, el mediocampista Marcelo Díaz, publicó en una historia en Instagram, la cual apeló a la nostalgia por lo vivido durante este 2023.

Fue durante esta mañana de jueves, mientras esperaba el inicio del entrenamiento del cuadro que dirige Francisco Arrué, que el Chelo mostró una panorámica magistral del Centro Deportivo Ciudad de Campeones en la comuna de Puente Alto y la quiso compartir.

La ilusión de los hinchas azules

“Disfrutando mis últimas semanas en este hermoso lugar” acompañado de un corazón de color verde, fue la publicación del ex mundialista dando a entender que cumplirá su contrato de una temporada y no seguirá en la tienda floridana.

Indudablemente, que este posteo, entusiasmó a los hinchas de Universidad de Chile, quienes ven de inmediato la oportunidad de un eventual retorno del jugador que a fines de diciembre, cumplirá 37 años.

Recordar que Díaz intentó por todos los medios regresar a la U, pero por diversas situaciones no se pudo concretar y no se llevó a cabo ninguna negociación para lo que muchos sentían, la ocasión ideal que que volviese a vestir la camiseta de sus amores, no fue así.

Ahora, habrá que ver cuáles son las pretensiones deportivas de Carepato, si existe o no la opción azul, otro equipo o cualquier otra determinación de uno de los campeones de América.

Díaz comienza a decir adiós al Audax Italiano (Instagram)

¿Cuál es el próximo partido de Audax Italiano en el Campeonato Nacional?

El campeonato nacional entra en fases decisivas y muchos equipos se juegan algún propósito. Los que pelean por el título, ingresar a un torneo internacional o zafar de la zona de descenso.

En ese sentido, Audax Italiano se motiva con poder clasificar a una copa y para eso, tendrá que enfrentar a Colo Colo en la antepenúltima fecha del certamen. El compromiso, se jugará el domingo 26 de noviembre a las 18 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.