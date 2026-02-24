Universidad de Chile atraviesa un complejo presente y Francisco Meneghini tambalea en su cargo. El entrenador no ha logrado victorias en partidos oficiales, lo que lo pone entre la espada y la pared en la previa del Superclásico.

Una derrota ante Colo Colo puede dejarlo con un pie fuera del cuadro azul, por lo que necesitará de toda la concentración de su equipo de trabajo y su plantel para afrontar dicho duelo en el Estadio Monumental.

Sin embargo y evidentemente, tranquilidad no tiene. Más considerando que se filtró el sueldo del cuerpo técnico que lidera: justo en la antesala del vital compromiso en Macul.

¿Cuánto gana el DT en compañía de su círculo de profesionales? Según detalló El Deportivo de La Tercera, el salario del estratega junto a sus colaboradores supera los 50 millones de pesos.

“El técnico argentino firmó un contrato por dos temporadas con Azul Azul que considera un salario mensual de 53 millones de pesos para él y su cuerpo técnico“, informó el medio.

Francisco Meneghini vive un complejo momento en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Cuánto gana Francisco Meneghini en Universidad de Chile?

En dicha línea, la fuente citada hizo una comparación vital para entender la situación del oriundo de Rosario en el elenco estudiantil. El gasto de la institución está en el promedio respecto a su antecesor.

“El monto es equivalente al que percibía Gustavo Álvarez en su primer año al mando del club, en un ciclo que posteriormente vio incrementos salariales durante su segunda temporada”, indicó la publicación.

En síntesis: