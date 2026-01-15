La inminente salida de Lucas Assadi desde Universidad de Chile rumbo al Atlético Mineiro sigue generando reacciones en el mundo azul. Esta vez fue Horacio Rivas, histórico exjugador del club, quien entregó una mirada reflexiva y directa en conversación con BOLAVIP sobre el momento que vive el joven volante y la conveniencia de dar el salto al fútbol brasileño.

Rivas partió contextualizando el escenario actual de la U en comparación con otros procesos recientes. “Bueno, Osorio salió en un momento, entre comillas, que sea la palabra, pero peor que el de hoy día. Hoy día la U está sustentada, está bien manejada, creo que la última parte de Lucas fue maravillosa en el sentido futbolístico”, aseguró, valorando tanto el entorno institucional como el crecimiento del futbolista.

Lucas Assadi podría dejar Universidad de Chile en este mercado y partir al Mineiro (Foto: Photosport)

Desde esa base, el exmediocampista fue claro en señalar que las oportunidades importantes no deben dejarse pasar: “Por lo tanto, yo no me niego a esa posibilidad, muy por el contrario, yo siento que cuando llegan estas oportunidades hay que aprovecharlas”, enfatizó, agregando que Assadi “está preparado para eso” y que necesita “tener una ambición diferente”.

El salto competitivo que puede marcar la carrera de Lucas Assadi

En su análisis, Rivas comparó el caso de Assadi con el proceso que vivió Darío Osorio, hoy consolidado en el extranjero: “Puedo insistir, y hago hincapié en eso, porque Osorio salió en un momento no tan bueno que estaba siendo incluso cuestionado, y resulta que hoy día es uno de los baluartes y de los hombres que tenemos como futuras promesas de nuestra selección”, sostuvo.

Para el símbolo azul, el contexto del Atlético Mineiro aparece como un escenario ideal para potenciar al volante: “Lucas yo creo que pasaría a un fútbol muy competitivo, el cual por supuesto se va a rozar con jugadores de primera línea, y eso yo creo que lo va a hacer crecer rápidamente”, señaló, destacando además que “es un jugador inteligente” y que “futbolísticamente tiene todas las condiciones”.

Rivas también cuestionó la idea de que Assadi deba quedarse más tiempo en la U para “dar frutos” antes de partir. “No tiene por qué esperar y no tiene por qué venir a tener que dar frutos primero, no hay ninguna necesidad, no tenemos ninguna obligación”, recalcó con convicción.

Incluso planteó un escenario que, a su juicio, podría jugar en contra si se posterga la decisión. “¿Qué pasa si esperamos eso y resulta que la U no sale campeón, y no entrega un título y no termina ganando nada la U nuevamente, como ha sido estos dos últimos años?”, reflexionó, apuntando a la urgencia de aprovechar el momento.

Finalmente, el exjugador cerró con un mensaje cargado de afecto y sentido de pertenencia: “Por lo tanto yo creo que es el momento preciso, no hay otra oportunidad, y que la aprovechemos al máximo… yo lo único que le deseo es lo mejor, y que si es que se llega a dar esta oportunidad y la posibilidad, y él es de la U, por lo tanto al contrario, yo siento que está dando muy buen paso en su carrera, y lo tiene que aprovechar al máximo”.

DATOS CLAVE

Oferta del Atlético Mineiro: El club brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, presentó una propuesta inicial de 3 millones de dólares, la cual fue rechazada por la U. Actualmente, se espera una contraoferta de 4 millones, aunque Azul Azul se mantiene firme en su valoración de 5 millones de dólares.

Postura de Horacio Rivas: El histórico exjugador azul respalda la salida del juvenil, comparando su caso con el éxito de Darío Osorio. Para Rivas, Assadi está preparado para el “roce de primera línea” en Brasil y no debería postergar su crecimiento por la obligación de ser campeón antes con la U.