Universidad de Chile vive días de definiciones clave tras la inminente llegada de Francisco “Paqui” Meneghini como nuevo director técnico, mientras el plantel azul disfruta de sus vacaciones antes de iniciar la pretemporada de cara al exigente 2026.

En ese escenario, cada movimiento de los jugadores es seguido con lupa por los hinchas, especialmente cuando se trata de futbolistas que fueron protagonistas durante la última campaña y que asoman como piezas importantes en el nuevo proyecto deportivo.

Dos de ellos son Lucas Assadi y Fabián Hormazábal, quienes tuvieron un destacado 2025 y hoy vuelven a generar ilusión entre los fanáticos del Romántico Viajero.

Hormazábal y Assadi forjaron una linda amistad en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Assadi y Hormazábal entrenan en plenas vacaciones y el video se vuelve viral

Ambos jugadores fueron captados entrenando en el Estadio Bicentenario de La Florida bajo la supervisión del preparador físico Matías Covarrubias, en una sesión que rápidamente se viralizó en redes sociales y ya supera las 56 mil visualizaciones en Instagram.

En el registro se aprecia a Assadi y Hormazábal realizando trabajos físicos y ejercicios con balón, lo que provocó una ola de comentarios positivos por parte de los hinchas, quienes destacaron el compromiso y profesionalismo de los futbolistas incluso en período de descanso.

El gesto no pasó desapercibido y refleja la intención de ambos por llegar en óptimas condiciones al inicio de la era Meneghini, en un contexto donde cada detalle será observado con especial atención por el nuevo cuerpo técnico.

