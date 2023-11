Héctor Pinto apura a Mauricio Pellegrino en la U: “Si fuese él me la jugaría con todo ante la UC”

Universidad de Chile será visita ante Universidad Católica mañana en el Estadio Santa Laura en el último clásico del fútbol chileno en 2023. Las dos universidades necesitan la victoria para seguir soñando con llegar a un torneo internacional en 2024.

Ante ello, el ex DT de la U, Héctor Pinto, lanza toda su osadía y motivación a los Leones y los alienta a no dar por perdido el partido antes de tiempo. En su diálogo con Bolavip, el “Negro” es tajante en su petición a Pellegrino.

“Si fuese él me la jugaría con todo este partido. Es un partido para el técnico de suma importancia, porque si pierde va a tambalear más. Me la jugaría sin ser un loco, bien armado, bien estructurado”, expresó.

De igual manera, Pinto es claro y le da su receta a los azules indicando que “saldría con mucha seguridad defensiva y apuraría a la UC. Iría a buscarlo un poco más, con mucho resguardo. La U debería proponer algo más intenso para ganar este partido”.

Héctor Pinto quiere que la U queme todas las naves ante la UC (Archivo)

Pinto también sabe que el Clásico Universitario no ha tenido revuelo mediático en el 2023 y eso se debe a que los dos equipos se han quedado en el camino en la Primera División.

“Yo creo que llegan ahí no más. Uno no lo puede predecir. La UC viene de no hacer un buen fútbol, la U menos y los clásicos uno los juega de otra manera, con otro incentivo, quizás puede que sea un clásico entretenido, espero que sea entretenido”, agregó.

Guardar las lucas

La U tiene 4 partidos más y el futuro de Pellegrino es incierto para el 2024. Así como va el técnico argentino su continuidad es lejana en el Romántico Viajero. Pinto es claro y le da su recomendación a Azul Azul.

“Eso es resorte directivo. Las indemnizaciones son muy caras. Ahora, si no está en peligro de descenso para que gastar tanta plata”, manifestó.

Posteriormente, Pinto es claro: “Es mejor guardar esos recursos y después apostar por un técnico que los convenza que puede hacer una labor a largo plazo en la U”.