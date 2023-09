En la Selección Chilena sin duda que ya se está entrando lentamente en lo que es parte de un proceso regeneracional, en la que las grandes figuras que tiraron del carro dentro de la ‘Generación Dorada‘ ya comienzan a darle el espacio a jovenes figuras, para poder iniciar su camino dentro de ‘La Roja’.

Uno de esos, es el joven delantero Darío Osorio, quien tras su gran inicio en la Universidad de Chile, le permitió al jugador dar el gran salto al fútbol europeo en esta temporada y hoy, forma parte de lo que es la nómina de la Selección Chilena.

Sobre la situación de este jugador fue para la que se dio el espacio para hablar el volante histórico de ‘La Roja’, Arturo Vidal, quien en su cuenta de Twitch, en donde llenó de elogios al joven atacante.

“No entiendo qué we* pasa en la U que lo dejaron ir, pero Osorio es más bueno que la cresta (…) Estaba esperando esa pregunta de Osorio. Es bueno el huevón, me gusta”, comenzó señalando Vidal en su conversación con sus suscriptores en Twitch.

Arturo Vidal destacó a Darío Osorio en La Roja | Foto: Photosport

Siguiendo con su explicación, el ‘King’ encontró insólito que dentro de su último periplo en la Universidad de Chile, la ‘Joya de Hijuelas’ no haya sido pieza fija en su equipo.

“Yo no sé por que decían que en la U no andaba bien, porque no veo sus partidos, pero ahora lo he visto, lo he mirado harto y cuando uno está ahí en el entrenamiento, se ve que tiene mucha calidad”, declaró.

Finalmente, Vidal confesó que ha tenido un gran acercamiento con él y que incluso, ya tuvo una charla importante para poder aconsejarlo en lo que son sus inicios dentro del fútbol europeo.

“Hablé con él y le dije que se crea el cuento, que le saque provecho a su calidad y velocidad. Ojalá le vaya bien en Dinamarca”, concluyó.

¿Cuántos minutos jugó Darío Osorio en la derrota de La Roja ante Uruguay?

El ex Universidad de Chile ingreso a los 82 minutos en reemplazo de Alexander Aravena, en lo que fue la caída de Chile por 3-1 ante la Selección de Uruguay.