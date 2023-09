La Selección Chilena tiene este martes un nuevo y duro desafío en las clasificatorias para llegar al Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que tenga que recibir nada más ni nada menos que a Colombia en el Estadio Monumental.

Mientras Eduardo Berizzo se debate sobre si incluirá o no a Alexis Sánchez en el equipo titular, el ex seleccionado nacional, Marcelo ‘Toby’ Vega, le hizo un expreso pedido al DT para tirar toda la carne a la parrilla frente a los cafetaleros.

En concreto, Vega le pide a Berizzo que se la juegue por Lucas Assadi, crack absoluto de la cantera de Universidad de Chile quien está haciendo los trabajos con La Roja, pero que difícilmente pueda ver minutos.

Toby Vega quiere ver a Lucas Assadi en La Roja adulta. | Foto: Photosport

“Me gusta, yo creo que hay que darle minutos. Paremos ya, si no tenemos tanto tampoco, tenemos que arriesgar”, dijo en el programa Media Punta que comparte junto a Daniel Arrieta y Verónica Bianchi.

En esa línea, el risueño ex jugador de fútbol hace un pedido: “Démosles minutos a los niños. Assadi es extraordinario. Si lo llamas, dale minutos, haz lo que hace Bielsa que, si bien ahora no llamó a ninguno de la Sub 20, espérate un año más”.

¿Podrá Lucas Assadi convencer a Eduardo Berizzo de que le de minutos ante Colombia? Esa respuesta se verá mañana, donde seguramente no entrará de titular, pero bien podría ir a la banca y ser una solución dependiendo cómo se desarrolle el compromiso.

¿A qué hora juega Chile frente a Colombia?

La Roja enfrenta a Colombia a las 21:30 PM de Chile continental en el Estadio Monumental de Colo Colo.