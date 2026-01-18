Universidad de Chile no tiene respiro en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil puede tener un importante movimiento en las próximas semanas: la continuidad de Lucas Assadi no está 100% confirmada.

¿La razón? Esta vez, un gigante de Brasil entró en la lucha por su incorporación. Si bien Atlético Mineiro se retiró de la conversación por sus servicios, un elenco de Porto Alegre lo reemplazó.

Según información de BOLAVIP BR, ese es el caso de Gremio. La escuadra gaúcha posó su atención sobre el mediapunta de 22 años, que ha despertado el interés de diversos equipos de Sudamérica.

“Luís Castro (el director técnico) ya aprobó su fichaje, el club chileno exige unos cinco millones de dólares. Estas cifras no están fuera del alcance del Gremio y las negociaciones ya han comenzado”, comenzó señalando el medio citado.

En dicha línea, agregó: “Los agentes del jugador chileno ven en el fútbol brasileño una gran oportunidad para que siga aumentando su valor, de modo que eventualmente pueda fichar por algún club de Europa”.

Universidad de Chile deberá negociar con Gremio por Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el seleccionado chileno disputó una totalidad de 30 encuentros vistiendo la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, logró anotar 11 goles y aportar con seis asistencias.

Cabe consignar que Lucas Assadi tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, no asoma una posible renovación en su horizonte.

