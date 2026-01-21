Universidad de Chile mantiene vivo un importante misterio en el mercado de fichajes. A pesar de que tiene contrato vigente, Lucas Assadi puede cambiar de rumbo en este período.

Sin embargo, la prensa brasileña entregó una importante actualización sobre el club más interesado en sus servicios: Atlético Mineiro. El cuadro de Minas Gerais se inclinó por esperar.

Según detalló el periodista Wadson Fernandes a través de X, el elenco mencionado sigue observando al crack de 22 años, pero no continuará en la búsqueda de su incorporación en este libro de pases.

“El fichaje es una petición especial de (Jorge) Sampaoli, pero en el Atlético la negociación se da por cerrada por el momento“, comenzó señalando el comunicador.

En dicha línea, agregó: “El Atlético Mineiro deberá esperar a la ventana de transferencias de mitad de año, cuando el jugador pueda firmar un precontrato, si la U sigue con sus dilaciones”.

Por el momento, Lucas Assadi se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lucas Assadi, genio y figura en Universidad de Chile

Cabe consignar que el seleccionado nacional tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. En la última temporada, anotó 11 goles y entregó seis asistencias en 30 compromisos disputados.

Esta campaña la comenzó a fuego: aportó con tres asistencias en la victoria 3-1 ante Santiago Wanderers. Se robó todas las miradas en el primer amistoso del conjunto laico.

