Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza en la Liga de Primera 2026. Esta vez, el conjunto estudiantil empató 0-0 ante Palestino y la incertidumbre sobre su cuerpo técnico está instalada.

Sin embargo, ese no es el único blanco de críticas: el plantel tampoco ha sido aprobado por la crítica. Incluso, José “Pepe” Ormázabal posó su atención sobre la delantera azul.

En conversación con RedGol, el destacado relator y furibundo hincha de Universidad de Chile apuntó contra la ofensiva laica. Aún no lo convence con tres partidos ya disputados en el certamen local.

“La delantera ideal ha marcado tan sólo un gol en tres partidos. Un penoso gol. El conjunto azul está en deuda absolutamente y es preocupante, porque es un equipo que se armó para ser campeón y tiene dos puntos de nueve”, lanzó.

“El momento que vive la U actualmente es realmente preocupante. El equipo de la U ganó mucha experiencia, pero también acumuló años. Y eso pesa en los partidos”, agregó el locutor.

Eduardo Vargas marcó el único gol de Universidad de Chile en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Tres refuerzos, un solo gol para Universidad de Chile

Cabe consignar que por el momento, Eduardo Vargas ha sido el único jugador del equipo universitario que ha marcado. Fue en la caída 2-1 ante Huachipato en la segunda jornada.

¿Próxima oportunidad para enmendar el camino? Universidad de Chile se medirá ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero. Será desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En resumen:

Un solo festejo: “La delantera ideal ha marcado tan solo un gol en tres partidos. Un penoso gol”, sentenció Pepe, refiriéndose al tanto de Eduardo Vargas en la derrota ante Huachipato, el único grito azul en lo que va del torneo.

“La delantera ideal ha marcado tan solo un gol en tres partidos. Un penoso gol”, sentenció Pepe, refiriéndose al tanto de en la derrota ante Huachipato, el único grito azul en lo que va del torneo. El factor edad: El relator advirtió que la experiencia del plantel se está convirtiendo en un arma de doble filo: “El equipo ganó mucha experiencia, pero también acumuló años. Y eso pesa en los partidos”.

El relator advirtió que la experiencia del plantel se está convirtiendo en un arma de doble filo: “El equipo ganó mucha experiencia, pero también acumuló años. Y eso pesa en los partidos”. Crítica a los nombres: Nombres como Juan Martín Lucero y Octavio Rivero (quienes han sido cuestionados por Ormazábal desde su llegada debido a su pasado en Colo Colo) siguen sin poder estrenarse en las redes con la camiseta estudiantil.

En resumen: