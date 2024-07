Tras la goleada de Universidad de Chile ante San Antonio Unido por la Copa Chile, el entrenador Gustavo Álvarez informó en conferencia de prensa que ficharían a tres jugadores para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024, torneo donde los Azules marchan en la primera posición.

Lo cierto es que la U ya oficializó este miércoles 3 de junio a su primer refuerzo para la segunda parte del año. ¿Quién es? El lateral izquierdo Antonio Díaz, que llegó proveniente de O’Higgins de Rancagua y que tendrá que pelear un puesto de titular con José Ignacio Castro y Marcelo Morales, el cual está a la espera de su futuro.

No obstante, hay un puesto que interesa y mucho al ex DT de Huachipato y sería el defensor central, por lo que Manuel Mayo, gerente deportivo del club, está haciendo todos los esfuerzos para dejar conforme al adiestrador trasandino.

EN ARGENTINA PONEN A HÉCTOR DAVID MARTÍNEZ EN LA ÓRBITA DE LA U

En las últimas horas, desde Argentina, el periodista de Radio Continental Sebastián Srur, que sigue los pormenores de River Plate desde el 2002, reveló que el Romántico Viajero estaría tras los pasos de Héctor David Martínez, defensor argentino-paraguayo.

“Martínez: U de Chile lo quiere”, escribió el reportero trasandino a través de su cuenta de X (Ex Twitter).

Martínez puede jugar de defensor central como de lateral | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Pero el Romántico Viajero no correría solo en carrera, pues el comunicador trasandino también informó que “Vélez Sarsfield y Libertad de Paraguay” también estarían tras sus pasos.

LOS NÚMEROS DE HÉCTOR DAVID MARTÍNEZ EN ESTE 2024

El defensor de 26 años no volverá a jugar a River, porque el técnico Martín Demichelis no lo tiene en cuenta. En este 2024, Martínez ha disputado 5 partidos (182 minutos) y no ha aportado goles ni asistencias.