En Universidad de Chile quieren sí o sí fichar al delantero uruguayo Octavio Rivero, que actualmente milita en el Barcelona de Guayaquil y es uno de los grandes anhelos del técnico Gustavo Álvarez para la temporada 2025.

La tarea de contratarlo no ha sido para nada fácil para los dirigentes de Azul Azul y desde Ecuador han salido a desmentir todos los días una posible partida del ex Colo Colo advirtiendo que la U no alcanza a llegar con los montos económicos pretendidos por el Ídolo.

No obstante, existió una noticia en las últimas horas que llamó la atención e ilusionó a los hinchas del Romántico Viajero. ¿Cuál fue? Barcelona jugó un partido amistoso de pretemporada en la ciudad de Manta, donde Rivero no fue convocado.

Cuentan la firme sobre la ausencia de Octavio Rivero en el Barcelona de Guayaquil

Pero, el periodista ecuatoriano Eduardo Erazo Veloz del canal Marca 90 contó la firme de la ausencia del charrúa en este partido a través de su cuenta de X (Ex Twitter).

“El jugador presentó una molestia en el pubis y la decisión fue cuidarlo. En el club esperan tenerlo a disposición en los próximos partidos”, indicó el comunicador.

“El delantero NO será vendido por la oferta presentada y ratificamos que Octavio se queda en BSC”, afirmó categóricamente el profesional de las comunicaciones.

El tuit del periodista ecuatoriano sobre Rivero | FOTO: Captura

Los grandes números de Octavio Rivero en el 2024

El charrúa fue reconocido como el cuarto goleador de la temporada 2024 en lo que respecta a Ligas Latinoamericanas anotando 23 goles, donde en el primer semestre estuvo en Defensor Sporting y en la segunda mitad en el cuadro ecuatoriano.