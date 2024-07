Por fin, Gustavo Álvarez respira un poco más tranquilo, luego que Universidad de Chile oficializara a su primer refuerzo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional de Primera División.

Antonio Díaz de 24 años, ex O’Higgins de Rancagua, es el nuevo jugador de la U, futbolista que ya había sido sondeado el año pasado, pero no se pudo dar. Hoy, el futbolista llega con la misión de pelear el puesto de lateral izquierdo y ante una posible partida de Marcelo Morales, el club quiso que no los pillase por sorpresa la situación.

De inmediato, el oriundo de Machalí llegó con las ganas y la motivación de ponerse la azul, “estoy muy feliz por llegar a la U y lo tomo con mucho profesionalismo. Este salto me llega en un buen momento, me estaba preparando para esto. Sé que arribo a un gran club y donde hay excelentes jugadores”, afirmó Díaz.

Toño Díaz le mete presión a Marcelo Morales

Por si fuera poco, el jugador llegó con toda la motivación para enfrentar este gran paso en su carrera donde de entrada le mete presión al Shelo Morales, ya que viene con las ganas de ganarse el puesto, “Me quiero ganar un puesto dando lo mejor de mí. Soy un jugador muy aguerrido y que dará todo por esta linda institución”, sentenció el ex O’Higgins.

De paso, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, explicó el por qué eligieron al ex mundialista sub 17, “Antonio es un jugador potente, con la capacidad de repetir acciones a alta intensidad, en defensa y también en ataque. Es muy competitivo y ha mostrado el carácter que se necesita para jugar en la U. Como Club, definimos con Gustavo Álvarez perfiles y posiciones a reforzar para el segundo semestre y Antonio cumple con esos parámetros totalmente“, cerró Mayo.

El jugador, firmó por tres años y medio, vale decir que su contrato expira el 31 de diciembre de 2027.

