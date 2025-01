Universidad de Chile se sigue moviendo en el Mercado de Fichajes 2025 y ya ha asegurado a varios jugadores que han sido presentados. Otros están al caer y podrían ser anunciados más pronto que tarde.

Uno de esos jugadores es Rodrigo ‘Tucu’ Contreras, jugador que pertenece a los registros de Deportes Antofagasta pero que en la temporada 2024 la rompió en Everton de Viña del Mar siendo una de las figuras del Campeonato Nacional 2024.

Pato Yáñez no está seguro del Tucu Contreras en la U. | Foto: Photosport

Si bien Contreras fue uno de los descollantes del fútbol chileno, eso no logra llenar el paladar de Patricio Yáñez: “Si estás pensando en el campo internacional o local… en Everton anduvo bien, pero no sé si es el jugador que se requiere”, avisó de entrada en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Para Yáñez su crítica hacia el ex jugador ruletero no pasa ni por el monto ni por el método que utiliza la U para atraer jugadores: “Independiente si hay lucas o no, si lo compra o no, es lo que está trayendo la U”, sumó.

En el cierre, Yáñez le pone la lápida a Contreras incluso antes de ser presentado, diciendo que “No quiero quitarle piso a Rodrigo Contreras. No sé si es el 9 que necesita la U en el campo internacional, tengo mis serias dudas”, remató.

Gustavo Álvarez recibe buenas noticias en la U

Charles Aránguiz volvió a entrenar a la par de sus compañeros en Universidad de Chile y avanza de manera exitosa en su recuperación, donde se espera que pueda llegar al debut de la Copa Chile el próximo miércoles 29 de enero.