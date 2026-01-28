Universidad de Chile se alista a confirmar un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. Luego de una temporada en Estados Unidos, el futuro de Marcelo Morales se tiñe de azul.

El lateral izquierdo arribó al país para firmar por el conjunto estudiantil, lo que provocó reacciones de todo tipo. Por ejemplo, Manuel “Caté” Ibarra le tiene fe ante su inminente retorno.

Para el campeón con Universidad de Chile (Torneo de Apertura 2004), el canterano laico tiene las condiciones para brillar en la escuadra de sus amores. No vivió una buena campaña en el New York Red Bulls.

“Uno siempre quiere que el jugador que se va afuera, triunfe afuera, esa es la idea. Yo creo que llega acá porque conoce el puesto, al equipo, tiene un cariño y puede renacer“, comenzó señalando a BOLAVIP Chile.

“Para mí va a ser siempre aporte. No se fue jugando mal, se fue jugando en un gran nivel y es joven todavía. Creo que puede volver a retomar el nivel que tenía y mejorarlo”, agregó el recordado lateral derecho.

Manuel Ibarra le pone sus fichas a Marcelo Morales en Universidad de Chile. (Foto: U. de Chile Históricos)

El retorno de Marcelo Morales a Universidad de Chile

Finalmente, Cate Ibarra se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el seleccionado nacional por volver a su país de origen. Para él, tiene tiempo para enmendar el camino.

“Uno siempre piensa que los jugadores que se van a jugar afuera, la idea es que puedan triunfar y que tengan éxito, que puedan hacer una carrera notable afuera. Si no está la posibilidad, esta es su casa y va a ser un aporte“, cerró.

