Universidad de Chile sigue presente en el mercado de fichajes y por ello recibió un consejo. ¿De parte de quién? Manuel “Caté” Ibarra quiere una incorporación más para la temporada 2026.

El recordado lateral derecho conversó con BOLAVIP Chile y se manifestó acerca del libro de pases del conjunto estudiantil. Llamó a tener en consideración un puesto en específico.

Para él, Francisco Meneghini debe ir por un defensor central. A pesar de tener a diversas piezas en ese sector, como Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo, no lo convence el panorama actual.

“Yo siempre apelo a la columna vertebral. Estoy esperando, faltaría que llegue un defensa, un central“, comenzó señalando el campeón con los universitarios en el Torneo de Apertura 2004.

Luego, agregó: “Estamos optando por los jugadores que ya están y que obviamente sabemos que han hecho una buena campaña. Pero si no está uno de los dos titulares, el año pasado se notó que el equipo era muy justo”.

Caté Ibarra quiere un defensa más en Universidad de Chile. (Foto: Instagram @cateibarra)

La prueba de fuego para Universidad de Chile

Finalmente, Caté Ibarra se refirió al primer enfrentamiento de la nueva era azul. Será ante Racing Club en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción: se disputará el domingo 18 de enero desde las 19:00 horas.

“Este es el momento crucial para saber qué quiere demostrar el DT, lo que quiere del equipo, de la conexión que tiene, del funcionamiento que va a mostrar. Tiene que mostrar algo”, cerró.

