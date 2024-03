La noticia golpeó en las últimas horas a Universidad de Chile. Desde Portugal habría llegado una oferta por el lateral izquierdo de la U, Marcelo Morales, de gran cierre en la temporada anterior.

El Shelo, quien no estuvo en el preolímpico de Venezuela, tiene la gran posibilidad de partir al extranjero en unos meses, de concretarse dicho interés. Algo poco usual en el fútbol chileno con sus laterales, pese a algunos casos puntuales.

BOLAVIP CHILE dialogó con el ex jugador azul, Cristián Castañeda, quien no se preocupó mayormente si es que el oriundo de San Miguel debe partir, porque tiene a su relevo, que según su parecer, lo haría mucho mejor.

“Siempre he dicho que Morales ataca bien, pero no defiende bien. A mi siempre me gustó más el chico Castro. Si es por eso, sería bueno que él se fuera, Castro lo haría de buena forma. Son gustos personales”, afirmó el Scooby.

Según Castañeda, Castro debiera ser el titular de la U con o sin Marcelo Morales (Photosport)

Castañeda: “La idea es mantener el equipo”

Desde luego, una partida podría complicar al técnico Gustavo Álvarez en la conformación de su plantel. No obstante, el ex campeón en 1994 pidió que hay que tomarlo con calma, ya que el equipo no se vería para nada trastocado y si se vende por alguna necesidad, nada se puede hacer.

“Lo ideal es mantener el equipo, pero si no se puede y de seguro hay necesidades. Se puede creer que el equipo parte por Morales y no es así, él puede tener a su reemplazante, que lo haga bien, nomás”, concluyó Castañeda.

¿Cuáles son los números de Marcelo Morales en este 2024?

El Shelo Morales ha disputado los cuatro encuentros del Campeonato Nacional de Primera División, todos de ellos en condición de titular. Ha estado en cancha 320′ minutos y no ha anotado goles, recibiendo dos tarjetas amarillas.