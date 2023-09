Campeón con Universidad de Chile en 1994 no se marea con la opción de Matías Catalán a la U: "Es recién un solo partido"

Luego del empate entre Chile y Colombia sin goles por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, uno de los más aplaudidos fue el lateral derecho, Matías Catalán.

El jugador de Talleres de Córdoba controló al hombre del Liverpool inglés, Luis Díaz, jugando en un puesto que conoce bien, pero que no trabajaba hace más de un año.

Y si bien, el jugador ha estado en la órbita de Colo Colo y también de Universidad Católica, quienes consultaron por él alguna vez, no son pocos quienes señalan que en Universidad de Chile, el jugador podría ser una muy buena opción.

Uno que conoce bien el puesto es Cristián Castañeda, quien en conversación con Bolavip Chile, no se mareó mayormente con Catalán y puso los paños fríos ante un eventual interés desde la U.

“Hay que verlo en un par de partidos, una golondrina no hace verano. Es una buena alternativa y si es que mantiene el nivel, pero es un solo partido“, afirmó Castañeda.

Sobre lo mismo, no quiere que la institución se equivoque, en algo que en el último tiempo ha sido recurrente. “La U no está en condiciones de cometer errores, traer gente y en la cual se puedan arrepentir. No es una mala opción”, argumentó el Scooby.

Al concluir, el ex mundialista enfatizó que “hay que tomarla bien, ver cuánto va a salir, el costo beneficio, en fin. Esas cosas cuentan”, cerró así, Cristián Castañeda.

Un correcto partido marcando a Luis Díaz, realizó Matías Catalán (Photosport)

¿Cuáles son los números de Matías Catalán en la selección chilena?

A sus 31 años, Matías Catalán entró en la órbita del equipo de Eduardo Berizzo y ante Colombia tuvo su debut por unas clasificatorias mundialistas.

El jugador de Talleres, recién ha disputado tres encuentros con la camiseta de la selección chilena y sin anotar goles.