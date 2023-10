Campeón con Universidad de Chile en 1994 tiene a su favorito para el banco azul: "Siempre he apostado por Ronald Fuentes"

En las últimas horas y según información que dio a conocer Bolavip, son dos los entrenadores que están en la órbita de Universidad de Chile para reemplazar a Mauricio Pellegrino en la próxima temporada.

Los nombres son dos que actualmente dirigen en el Campeonato Nacional y son el argentino Gustavo Álvarez que dirige a Huachipato y Francisco Meneghini, entrenador de Everton de Viña del Mar.

Históricos del club han reaccionado a esta información y han dado su parecer. Nuestro portal, conversó con el ex mediocampista, Patricio Mardones, quien antes de todo, dio el nombre del que para él, es el idóneo para tomar el mando del banco estudiantil.

“Creo que algo importante es que conozcan el medio. En el fondo al que yo siempre aposté un poco, por su capacidad y porque conoce el medio, es Ronald Fuentes, pero creo que él no está con ganas de salir”, reveló el héroe del año 1994.

“Es muy distinto dirigir a Huachipato que dirigir a la U”

Sobre el nombre del trasandino Gustavo Álvarez, Mardones valora lo que ha hecho en el cuadro de la usina, pero que son clubes con resonancias muy diferentes entre una y otra.

“Lo que hizo Álvarez en Huachipato ha sido interesante, pero es Huachipato. Llegar a la U no es solo dirigir un equipo, si no que dirigir a la institución y manejarse en ese ámbito”, sostuvo el ex seleccionado nacional.

“Paqui es interesante”

También tuvo palabras para el ex ayudante de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, a quien reconoce como un entrenador que hace un gran trabajo y rescata que los equipos de Meneghini, jueguen siempre de la misma manera.

“Paqui creo que ha hecho un trabajo en sus equipos donde tienen una forma de jugar. Me parece interesante, lo vimos en La Calera y en Everton, donde sus equipos juegan de una manera”, expresó el histórico.

Finalmente, aseveró que todo está inmerso en las facilidades que la dirigencia le otorgue a su futuro entrenador. “Va a depender de las armas que les de el club para salir a tomar las decisiones y contrataciones”, concluyó Mardones.

Álvarez y Meneghini: Las opciones al banco azul (Photosport)

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

Tras la controversia que se generó por la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Everton producto del corte de agua que afectó a algunas comunas de la zona norte de Santiago y que finalmente se optó por postergar el encuentro, ahora sí ya hay programación.

En definitiva, el compromiso entre azules y ruleteros se llevará a cabo el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.