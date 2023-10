Muchos son los rumores que han salido en las últimas semanas acerca de la continuidad de Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile, pero todo parece indicar que el estratega argentino no seguirá al mando del Romántico Viajero en 2024.

A raíz de esto, varios nombres comienzan a sonar con fuerza para tomar el mando del equipo universitario, tal es el caso de Jaime García, ex entrenador de Ñublense de Chillán, pero lo cierto es que son dos los nombres que corren con ventaja para tomar la vacante que podría dejar Pellegrino.

¿Cuáles son los nombres que interesan en la U? Según pudo conocer Bolavip Chile, los adiestradores Francisco Meneghini (Everton de Viña del Mar) y Gustavo Álvarez (Huachipato) son los que estarían en la carpeta de Azul Azul.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista Héctor Tito Awad fue más allá y aplaudió a uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza en el Centro Deportivo Azul.

“Siempre me gustaba que un chileno tomara la U, uno identificado con el club pero si no se puede o no hay los nombres que están dando me satisfacen sobre todo el de Gustavo Álvarez”, declaró el panelista de La Magia Azul.

“Es un técnico serio, que juega para delante, que juega al ataque, que juega bien y bonito y está peleando la punta. No sé como le irá con un camarín pesado y con camarín jodido como de un equipo más convocatoria pero Álvarez debería ser el técnico de la U”, sentenció.

Álvarez es un candidato firme a llegar a La Cisterna en los próximos meses | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Hay que recordar que el cuadro acerero es uno de los equipos que está peleando por el título del fútbol chileno en la presente temporada, lo que habría llamado más la atención de los dirigentes azules.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Gustavo Álvarez en Huachipato?

Desde su arribo en 2023, Gustavo Álvarez ha dirigido a Huachipato en 28 encuentros, en los cuales ha obtenido 16 triunfos, 5 empates y 7 perdidos, lo que da un 63.09% de rendimiento.

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

En definitiva, el compromiso entre la Universidad de Chile y Everton se desarrollará el lunes 6 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.