El presente de Universidad de Chile no es el mejor y ya tiene en vilo a sus hinchas y a los históricos, quienes ven la situación que se vive en los azules con el presente deportivo del equipo.

Además, este viernes, Cecilia Pérez, salió al paso del momento que se vive en la tienda laica y tuvo conceptos para el presente futbolístico y de la situación que vive el técnico, Mauricio Pellegrino.

Marcos González, en diálogo con Bolavip, valoró que la vicepresidenta de la institución, emitiese declaraciones al momento del chuncho y que sus dichos, lejos de ser críticos, apuntan a la realidad que marca el pasar de la U. “Más allá de la crítica, no creo que sea así, es una visión realista de lo que es Universidad de Chile en este momento. Solo habla del presente”, dijo Lobo del Aire.

Además, recalcó que alguien de la mesa directiva saliese a dar su parecer respecto al presente azul. “Claro, es bueno que salga Cecilia Pérez y que da luces que no siempre es el entrenador, si no que desde el directorio, también”, recalcó el ex campeón de la Copa Sudamericana.

Sobre el técnico, Mauricio Pellegrino, solo atinó a decir que el estratega ya sabe su futuro, aunque en el fútbol, nunca se sabe. “Pellegrino ya debe tener todo asumido, pero como es el fútbol, un resultado te puede dar oxígeno, pero le puede ganar a Audax y sigue, pero después puede perder de nuevo y de nuevo vamos a estar esperando al próximo partido”, afirmó.

Finalmente, si Jaime García le parece o no un buen nombre para los estudiantiles, el ex defensor señaló que sí, pero que la idea es que hayan más candidatos al respecto. “Él salió de Ñublense, postulándose para la U. El equipo grande que más problemas ha tenido es la U, entonces salió postulándose, pero creo que deben haber dos o tres técnicos a la vista, si no cierras la puerta a otras opciones, aunque para mi si es chileno, es mejor”, cerró González.

González sostiene que Pellegrino ya debe tener todo asumido en la U (Archivo)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.