Se acerca el fin de la temporada y en Universidad de Chile, más allá de querer obtener un cupo a la Copa Sudamericana 2024, también se viene el tema de las renovaciones y cómo será conformado el plantel del próximo año.

En ese sentido, la labor que tendrá en concreto Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules, será de mucho análisis y gestión, respecto a lo que viene y uno de esos aspectos, será el de aquellos jugadores que terminan contrato con la U.

Y uno de los nombres fuertes es el de Luis Casanova, actual capitán de los estudiantiles y que termina su vínculo a fines de la presente temporada y habrá que negociar al respecto.

Lo que se ha sabido, es que su continuidad está en duda, pese a que aún no se resuelve nada tanto en él, como en otros futbolistas, pese a que ya se vislumbran probables salidas.

Bolavip Chile conversó con el ex central azul, Marcos González, quien dio su parecer al respecto y entregó la fórmula sobre cómo debiese proceder la dirigencia en este tema.

La solución del ex central es clara y que no complica tanto el tema. “Hay que ver cómo termina el año y ahí se hace una evaluación total del plantel, los contratos vigentes, los dejo, pero todo lo que sea renovación, lo llevo a evaluación”, apuntó el querido Lobo del Aire.

¿Qué pasará con Bastián Tapia?

Un caso especial es el del central canterano Bastián Tapia, quien en la U 2022 no anduvo y fue enviado a préstamo primero a Audax Italiano siguiendo la misma ruta, pero en el segundo semestre, Cobreloa le abrió las puertas y fue pieza fundamental en el ascenso del cuadro que dirige Emiliano Astorga.

Ahora, el antofagastino debe volver a la U con un año de contrato por delante – tal como informó Emisora Bullanguera – y cae la interrogante si debiese tener una revancha en el CDA o mejor, que siga apostando por un nuevo préstamo.

Para el ex seleccionado nacional, la situación es clara y el Chatito debe venir y tener su opción en los azules, donde deberá pelear su lugar, con otro central de la cantera.

“Y pido que sea una evaluación no de un partido, si no que de toda la temporada ¿Tiene contrato vigente? entonces lo dejo, que pelee un puesto con (David) Retamal que viene de hacer un gol, el tiempo me da la razón, los jóvenes son el futuro“, cerró Marcos González.

Bastián Tapia quiere su revancha en la U (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vuelve al ruedo este viernes 24 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente al cuadro de Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima del certamen.