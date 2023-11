Tres fechas quedan para que se finalice el Campeonato Nacional 2023y en la Universidad de Chile están enfocados en quedarse con un cupo a la Copa Sudamericana.

Pese a todo esto, la dirigencia de Azul Azul ya comienza a planificar lo que será el plantel para la temporada 2024, por lo que miran de reojo el tema de las renovaciones de algunos futbolistas y el tema de los refuerzos.

Varios jugadores de la U finalizan su vínculo contractual a fin de temporada | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El periodista Héctor Tito Awad en su rol como panelista deportivo en el programa La Magia Azul tomó la voz de mando y le mandó un claro mensaje a Manuel Mayo, gerente deportivo del club, y compañía.

“La U clasifique o no clasifique a Copa Sudamericana, la transición se terminó o sea tenemos que ir a pelear el título igual y para eso tienen que pillar los puntos flacos del equipo y reforzarlo”, afirmó el contertulio de la U.

Bajo la misma línea, el experimentado comunicador remarcó que “no estoy hablando de traer a 15 jugadores, sino de 3, 4 o hasta 5 jugadores. Pero, tiene que traer 2 jugadores de categoría: un 9 y un 10”.

“El mediocampo está cubierto pero no con un Lucho Musrri, no con un Clarence Acuña, no con un Pato Mardones, un Pablo Galdames, pero si traemos a otro jugador tapamos a Renato Cordero”, cerró.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vuelve al ruedo este viernes 24 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente al cuadro de Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima del certamen.