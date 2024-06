Universidad de Chile lleva mucho tiempo persiguiendo el sueño del estadio propio, por lejos uno de los temas que aqueja no solo al hincha azul, sino que a la dirigencia de turno que exista en el cuadro universitario.

Si bien no ha habido ni avances ni anuncios en esta materia, el que tomó la posta fue Patricio Gómez, candidato a Alcalde por la comuna de Santiago quien, a través de su cuenta oficial de TikTok, abordó el sueño del estadio azul.

“Como siempre les he dicho: amo a Santiago y quiero venir a construir. Tenemos problemas de salud y en varios aspectos, pero tengo un proyecto que es muy importante para parte de la sociedad, ya que no podemos dejar a nadie afuera”, avisó.

La U se ilusiona con un estadio. | Foto: Photosport

Gómez hace soñar al hincha azul en grande: “Quiero construir el estadio de la Universidad de Chile en el Parque O’Higgins. Con tu apoyo y el patrocinio, lo podemos lograr. Quiero juntar a la dirigencia del club, a los hinchas, a los dueños del terreno y a los inversionistas para que podamos construir, en conjunto, el glorioso estadio de la U”, dijo.

“Hay que juntar a la familia azul que anda desde 1948 de un lado a otro y que no ha podido encontrar un lugar donde asentarse y ser local. Como lo he dicho, yo vengo a construir y debo a la necesidad de todos los habitantes, ayudar a la felicidad. No es solo hacer cosas, hay que hacerla pensando en la felicidad de los habitantes”, complementó.

En el cierre, manda tremendo aviso a los escépticos y asegura que un posible estadio de Universidad de Chile “No va a ser una pérdida de dinero, al contrario, va generar ingresos para que la comuna siga creciendo”, remató.

Municipal Puente Alto vs. Universidad de Chile, día y hora

El lunes 17 de junio a partir de las 7 de la tarde, Universidad de Chile ‘visitará’ a Municipal Puente Alto en el Estadio Nacional por la primera ronda de la Copa Chile 2024.