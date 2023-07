Canterano de Universidad de Chile avisa que termina contrato: “En la calle los hinchas me dicen que les gustaría que vuelva”

Simón Contreras explotó en la Universidad de Chile 2020 donde Rafael Dudamel lo prefirió en más de una ocasión para ser titular, luego se fue quedando y ya en 2022 salió a préstamo a Universidad de Concepción y este año fue cedido a Magallanes.

La situación del jugador que partió como delantero y terminó reconvertido en lateral derecho es que sólo le quedan meses de contrato en la U y desde ya podría negociar con otro club, pero no esconde sus ganas de tener otra oportunidad con la camiseta azul.

“Estoy a cedido por un año, pero termino contrato a fin de año con el club, entonces de ellos depende si me quieren o no renovar. Ya puedo negociar como jugador libre con cualquier equipo”, afirmó en el podcast del youtuber Cristian Donoso.

El Pitu además deja en claro que el hincha de la U no lo ha olvidado y que “en la calle los hinchas me dicen que les gustaría que vuelva”, y no esconde sus ganas de volver a la U, donde “le gustaría ganar un título algún día”.

Respecto a la poca participación que tuvo en los últimos meses que estuvo en el cuadro universitario, Contreras contó que “teníamos buenos jugadores. Nos pesó un poco la irregularidad que tuvimos. Jugamos un partido bien, jugamos un partido mas o menos, otro mal y nos cambiaban el técnico. Tuvimos muchos técnicos en un año”.

En esa misma línea explica que “si tienes un entrenador, tienes buenos jugadores, tienes que aguantar un poco más el proceso, porque el proceso no es de dos meses, es de seis o un año. A mí por ejemplo un entrenador me ponía de lateral, otro de extremo. Estuve en el plantel tres años y tuve entre 6 y 7 técnicos, igual es brígido”.