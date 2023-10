Carla Guerrero es una de las futbolistas chilenas más importantes en toda la historia. La Jefa se ganó el mote de líder en La Roja y la Universidad de Chile gracias a su liderazgo, que se le nota en cada pelota que disputa y cada vez que tiene que hablar.

Guerrero es fundamental en el andamiaje de Las Leonas en la Copa Libertadores Femenina y deja la vida por el cuadro azul. Sin duda, el objetivo de la defensora es que la Universidad de Chile sea en el global una institución fuerte en el país y no está ni ahí en que se diferencie el equipo masculino del femenino.

En diálogo con el periodista Javier Parra en el programa “Protagonistas” de Agricultura TV, Guerrero resalta la disposición del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, aunque subraya más la buena onda que ha logrado con el portero Cristóbal Campos Véliz.

“Hemos tenido buena cercanía con Cristóbal Campos. Hemos almorzado en el casino varias veces y de verdad es un 7. Incluso ha entrenado con nosotras, tiene muy buena disposición hacia nosotras“, comentó en el espacio televisivo.

Cristóbal Campos es pura buena onda con Las Leonas de la U (Photosport)

Guerrero igualmente se queda con la disposición de todo el plantel masculino de la U, que siempre está listo para poder ayudar a las dirigidas por Nicolás Bravo en el Centro Deportivo Azul.

“Creo que el plantel completo tiene buena disposición. No nos separa nada y somos la U, no son ellos o nosotras, si no que somos un conjunto, una institución, un equipo“, manifestó.

La Jefa Guerrero ahora está enfocada con la Universidad de Chile en Colombia, a la espera del segundo partido de la Copa Libertadores Femenina. Las Leonas se medirán ante Olimpia de Paraguay. El juego será el domingo 7 de octubre, a las 17 horas y podrás seguir en exclusiva por Bolavip todos los detalles desde el Estadio de Techo en Bogotá.