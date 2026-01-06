El paraguayo Lucas Romero se ha transformado en uno de los nombres que ha rondado el entorno de Universidad de Chile durante las últimas semanas, en medio del proceso de análisis que realiza el entrenador Francisco Paqui Meneghini para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada.

Sin ser una prioridad exclusiva, el volante guaraní de 23 años aparece como una de las alternativas que se manejan en el Centro Deportivo Azul para esa zona específica del campo de juego.

El interés por el mediocampista no ha pasado inadvertido entre los hinchas azules, atentos a cada movimiento del mercado y a las señales que puedan anticipar un eventual arribo al CDA. En ese escenario, cualquier gesto, declaración o acción fuera de la cancha comienza a ser analizada con lupa.

Lucas Romero disputó un total de 34 encuentros con Club Deportivo Recoleta. En dichos compromisos, logró anotar un gol y aportar con una asistencia | FOTO: Archivo

A ello se suma el contexto del propio jugador, quien viene de una temporada en Recoleta FC y que ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección de Paraguay. Su nombre ha estado presente en distintas conversaciones ligadas al mercado, lo que ha elevado la atención en torno a su futuro inmediato.

Lucas Romero siguió a la U en Instagram en las últimas horas

En las últimas horas, una situación particular no pasó desapercibida entre los hinchas bullangueros y rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales. ¿Qué hizo?

Romero empezó a seguir la cuenta oficial de la U en Instagram, una señal que fue detectada por los fanáticos y que encendió la ilusión de cara a un posible fichaje.

Si bien se trata de un gesto que, por sí solo, no confirma negociaciones ni acuerdos, lo cierto es que se suma a una serie de antecedentes que han vinculado al mediocampista paraguayo con la U durante el actual mercado de pases.

Así, mientras el club continúa evaluando opciones para reforzar su mediocampo y el futuro de Romero aún no está definido, los hinchas azules siguen atentos a cada indicio. Esta vez, una simple acción en redes sociales bastó para alimentar las especulaciones y volver a poner el nombre del volante en el centro de la conversación.

En síntesis…

Lucas Romero volvió a quedar en el centro de la atención de los hinchas de Universidad de Chile tras un gesto en redes sociales que no pasó desapercibida.