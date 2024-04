César Vaccia explica por qué Universidad de Chile no pudo ante Coquimbo Unido: "Salió Marcelo Díaz y perdimos el equilibrio"

Universidad de Chile se quedó con los crespos hechos el día de ayer en un repleto Estadio Nacional frente a Coquimbo Unido, conjunto que le amargó la tarde con un gol en los minutos finales para sellar un entretenido empate en Ñuñoa.

Si bien los azules no lograron los tres puntos, de igual manera estiraron las diferencias con su más cercano perseguidor, Deportes Iquique, quienes habían caído un día antes a manos de Universidad Católica.

Vaccia apuntó al factor Marcelo Díaz. | Foto: Photosport

César Vaccia, histórico DT azul, analizó junto a Bolavip Chile y explica por qué la U no pudo cerrar los tres puntos: “Coquimbo es un buen equipo también, pero con la salida de Marcelo perdimos el equilibrio. Coquimbo empezó a tener más el balón, a jugar más, ya no fue el equipo corto que venía haciéndolo”, dijo.

Por otro lado, marcó las diferencias entre Díaz y Federico Mateos, quien no hizo su mejor partido: “Mateos no es un mal jugador, pero no es que venga desde atrás armando hacia adelante. Ahí se perdió la brújula, el partido se equiparó y Coquimbo a tener mejores ocasiones”, apuntó.

“Fue un partido parejo, Coquimbo siempre intentó empatarlo primero y después ganarlo. Ahora, qué cosa más linda el estadio lleno, es otra cosa”, detalló en el cierre por los casi 45 mil espectadores que se hicieron presentes en el reducto ñuñoíno.

El próximo partido de Universidad de Chil

Universidad de Chile ahora deberá enfrentar a Palestino por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de abril a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de La Cisterna.