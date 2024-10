Universidad de Chile en el pasado mercado logró hacer realidad uno de los grandes sueños que tenía el hincha azul, el que trataba sobre el retorno del volante Charles Aránguiz, quien hoy en día ya muestra toda su categoría para los ‘Azules’.

En las últimas horas, el ‘Príncipe’ tuvo una conversación exclusiva con el canal oficial del club, en la que analizó lo que ha sido el rendimiento del equipo tras su llegada, en la que está muy contento por el logro de clasificar a la Copa Libertadores y está con el sueño latente de ser campeón.

“La U es un equipo grande y las temporadas tienen que ser así, tenemos la suerte de que ya tenemos ahí un partido en una final, ya clasificamos a la Libertadores el próximo año y ahora estamos peleando el torneo, así que eso es lo que tiene que hacer la U cada año, a mí no me sorprende, tiene que ser así”, partió señalando Aránguiz.

Ante esto, el ‘Príncipe’ entrega la clave del gran momento azul en este 2024 “llegue a un buen grupo, no es casualidad que vamos a disputar una final y estamos peleando el torneo, así que es producto del trabajo y la unión grupal que hay”.

Recordando lo que fue su vuelta, el volante nacional remarca que él tan solo esperó la oportunidad concreta de poder retornar a la Universidad de Chile y lograr aquello, en donde además, agradeció el cariño incondicional de los hinchas.

Aránguiz y su mensaje en la U | Foto: Photosport

“Yo no me desesperaba por irme o volver, solo se tenía que dar la oportunidad, a lo mejor se espero un poco más, pero todo este tiempo el hincha me mostró su respeto y cariño. Día a día trato de prepararme de la mejor forma para tratar de responderle de la mejor forma a esos hinchas en el día del partido”, remarcó.

Finalmente, Aránguiz golpeó la mesa dentro de la Universidad de Chile y dejó su mensaje para lo que será esta recta final, en la que hace un llamado a la concentración en este cierre de torneo y en donde desea poder terminar este 2024 con un título.

“Perdimos con Iquique y la semana fue igual, acá no se crucificó nada, ese es el camino, vamos día a día trabajando, lo primero es pensar en Ñublense y después veremos Everton y después veremos si alcanzó o no, al final tenemos la Copa Chile, así que el grupo yo lo veo muy bien y tranquilo, con ganas de terminar de la mejor manera”, concluyó.