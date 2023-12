Universidadde Chile cerró su temporada con un triunfo por 3-1 ante Ñublense en el estadio Santa Laura por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023. Este fue el último partido de Mauricio Pellegrino, quien no fue renovado por Azul Azul para la temporada 2024.

El presidente de la concesionaria, Michael Clark, agradeció al estratega trasandino por su labor: “Hoy día no solamente es el cierre de este año 2023, sino que también es el cierre de un ciclo, hoy día fue el último partido del profe Mauricio Pellegrino al mando de la banca de la U. Quiero partir por dar un agradecimiento al profesor”.

Clark dio luces del motivo de la decisión de no continuar con el ex DT Vélez Sarsfield: “Como he dicho varias veces es un muy buen técnico, muy profesional, muy buena persona, se entregó, trabajo mucho. Lamentablemente en el fútbol y en la vida, muchas veces a uno lo valoran por lo que obtiene y no por lo que es”.

El directivo dejó claro que la principal razón para no seguir con Pellegrino son los resultados. “Hemos decidido tomar otros rumbos para el año que viene, porque obviamente no todos los objetivos fueron obtenidos. Estamos muy contentos de haber tenido esta experiencia. Mauricio es un gran profesional, mejor persona y le deseamos lo mejor para el futuro”.

“Efectivamente tenemos un técnico de lujo, muy trabajador, muy buena persona, pero en el fútbol a uno lo valoran por lo que obtiene, no lo por lo que es. Terminar el torneo en la posición en que estamos no es lo que todos queríamos y nosotros queremos tomar un nuevo rumbo”, agregó.

¿En qué posición del Campeonato Nacional 2023 terminó Universidad de Chile?

Universidad de Chile terminó en la novena posición del Campeonato Nacional 2023 con 40 puntos, a 17 unidades del campeón, Huachipato.