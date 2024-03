La Selección Chilena dejó más que buenas sensaciones tras lo que fue el inicio del proceso de Ricardo Gareca, en el que dentro de sus dos duelos por Europa, cosechó resultados positivos ante Albania y Francia, los que ilusionan para lo que son los próximos objetivos de ‘La Roja’.

Ante esto, el ex entrenador de la Selección, Claudio Borghi tomó la palabra dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ y elogió la gran manera de trabajar que tiene el hoy DT de ‘La Roja’, Ricardo Gareca, en la que lo ve como un líder importante para el grupo.

“Hay diferentes formas de ser líder y esto también te sirve, porque cuándo ganas un partido, hay muchos líderes en el equipo y cuando pierdes, hay pocos líderes”, partió indicando Borghi.

Sosteniendo su punto, el ‘Bichi’ se muestra muy conforme con la forma en la que el ‘Tigre’ ordena a sus jugadores, a quienes le ha trasmitido mucha tranquilidad al borde del terreno de juego y que no los vuelve locos como lo hacen otros entrenadores.

La Roja dejó buenas sensaciones con Gareca | Foto: Archivo

“Quizás tú a un jugador experimentado le gritas del costado y le gritas y le gritas y no te da pelota ni en bajada, pero le gritas a un pibe, que se está formando y lo volvés loco, no sabe si jugar, mirarte a vos o al árbitro, no sabe que hacer”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Borghi hizo una importante comparativa entre Ricardo Gareca y el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, a quienes los ve como estrategas que saben dirigir de muy buena manera, sin irritar a sus jugadores, a los cuáles le brindan mucha seguridad a la hora de mostrar sus armas.

“Me da la impresión que Gareca y Gustavo Álvarez también, tienen esa condición de dirigir y no ser histéricos, de dirigir y no estar gritando, de dirigir y no volver loco a nadie. A los DT nos pagan por mirar, tengo que mirar actitudes y en la semana puedo ver. Gareca desde su tranquilidad ante y post partido te transmiten eso y Álvarez también, te dan esa posibilidad de que los jugadores se puedan expresar de forma normal, de lo que son, no te los quiere cambiar y tienen esa virtud de un liderazgo”, concluyó.