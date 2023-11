Universidad de Chile tuvo una gran victoria el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional, el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino sumaron tres puntos de oro tras imponerse por 3-1 ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario.

A lo que fue el buen rendimiento de los ‘Azules’, el ex jugador y entrenador, Claudio Borghi se dio el espacio en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para analizar lo que fue este compromiso, en la que destacó el gran rendimiento de dos jugadores de la U: Marcelo Morales y Renato Cordero.

“Los dos jugadores que fueron figura (Morales y Cordero) ¿Dónde nacieron? en la U, esa es una ventaja para estos chicos en los clásicos, saben cómo enfrentar estos partidos, saben lo que significa”, comenzó señalando Borghi.

Manteniendo esa línea, el ‘Bichi’ realza que el buen rendimiento de estos jugadores en esta clase de partidos tiene como gran explicación lo que se les impregna desde pequeño en las inferiores del club en salir con todo en cada uno de los clásicos.

Morales destacó por su gran rendimiento ante la UC | Foto: Photosport

“No quiero decir que los demás no lo sepan, pero es un plus el venir desde abajo y saber que significan estos partidos para tu gente, para los hinchas”, explicó.

Finalmente, Borghi espera que la gran actuación de estos jugadores se sostenga hasta el final de la competencia en la Universidad de Chile y no siga la tónica de algunos jugadores, que tienen importantes altibajos a lo largo de la temporada.

“Nuestro fútbol tiene mucho altibajo, de un partido a otro hay mucho cambio, hay jugadores que tienen rendimiento extraordinario y después no aparecen en tres partidos”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile volverá al ruedo del Campeonato Nacional para la 28° fecha, en la que recibirá en el Estadio Santa Laura a Coquimbo Unido el viernes 24 de noviembre a partir de las 18:00 horas.