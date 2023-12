Cristóbal Campos dejó en el día de ayer un enigmático en sus Redes Sociales, donde colgó una foto de él haciendo un calentamiento previo en un partido acompañado de la frase ‘Disfruta mientras dure’, generando alarma entre los hinchas de Universidad de Chile.

Lo concreto es que el portero canterano de los azules perdió la titularidad a manos de Cristopher Toselli, algo que no cayó para nada bien en el portero y que lo tendría considerando la opción de salir para buscar regularidad en el fútbol chileno o internacional.

Claudio Borghi, ex entrenador de La Roja y panelista de Todos Somos Técnicos, hizo eco de las palabras de Campos y una posible salida tras perder la titularidad en la U: “Tienes que acostumbrar al jugador a que compita”, dijo.

Cristóbal Campos perdió la titularidad en agosto con la U. | Foto: Photosport

El Bichi golpea la mesa y le habla directo a Campos, animándolo a competir por el puesto: “A ver, los planteles están conformados por 30 jugadores, o sea, yo no puedo decir si no soy titular me voy. ¿Dónde está la competencia?”, añadió.

“Campos tiene un futuro extraordinario, tuvo la posibilidad de atajar, estuvo en la selección y tendrá que competir. Cualquier entrenador que llega te va decir este es el 1, 2 y 3, lo que no quiere decir que eso no pueda cambiar”, complementó el ex entrenador de los albos.

En el cierre, Borghi no deja espacio a las dudas y cierra su idea diciendo que “Con Campos tienes arquero para 15 años si quieres, pero hay que enseñarle a competir. Nadie le va decir ‘acá está tu camiseta’, te la tienes que ganar”, remató.

Los números de Cristóbal Campos en Universidad de Chile

Cristóbal Campos atajó en 21 compromisos del Campeonato Nacional 2023 junto a Universidad de Chile, en donde acumuló 26 goles en contra y un irregular rendimiento a ratos.

El último partido de Cristóbal Campos con Universidad de Chile

Frente a Curicó Unido el 15 de agosto fue el último partido de Cristóbal Campos con la U. De ahí en más, Cristopher Toselli agarró la camiseta de titular para Mauricio Pellegrino y no la ha soltado.