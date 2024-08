Este jueves se da por cerrado el mercado de fichajes en el fútbol chileno y la Universidad de Chile, hasta este momento, ha podido contratar a tan sólo dos jugadores: el lateral Antonio Díaz y el mediocampista Charles Aránguiz.

El frustrado traspaso de Jonathan Villagra a la U caló hondo en el Centro Deportivo Azul (CDA), puesto que el plan de Manuel Mayo, gerente deportivo del club, y compañía era poder era cerrar el plantel con la llegada del defensor central de Unión Española.

¿Qué pasó? Se entrometió Colo Colo y rápidamente le quito el fichaje del jugador que estuvo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que generó el malestar de los hinchas azules.

Manuel Mayo ha sido duramente criticado por los fanáticos de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

JORGE COKE HEVIA Y EL CIERRE DEL MERCADO DE PASES DE LA U

No obstante, en medio del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el periodista Jorge Coke Hevia lanzó una información que dejó a los hinchas del Romántico Viajero entusiasmados de cara a las últimas horas para poder fichar.

“A mí lo que me contaron es que no hay que descartar que la U no tenga un AS bajo la manga de aquí al cierre de pases, no lo descarten”, expresó el conductor del espacio radial.

“Cuando digo AS bajo la manga no digo que es que va a venir Van Dijk, va a venir algo, desconozco si es top o no”, sentenció.

¿Cuándo cierra el libro de pases?

El libro de pases de Primera División cierra el jueves 8 de agosto a las 23:59 horas, un día hábil antes del inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional (jornada 19).