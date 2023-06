Darío Osorio no ha podido revalidar durante la presente temporada 2023 la brutal irrupción que tuvo con Universidad de Chile el año pasado, donde se proyectó como una de las figuras más exportables del fútbol chileno y de la U.

Lejos del nivel del año pasado, Osorio ha tenido que batallar con la irregularidad y los cuestionamientos a su futuro, el cual según varios trascendidos estuvo a punto de estar en el AC Milán de Italia.

Coke Hevia, periodista nacional y conductor de Pauta de Juego, explicó las posibles causas que hayan afectado a que la Joya de Hijuelas no tenga el destello en la cancha que lo hizo brillar durante el 2022.

Darío Osorio ha estado cuestionado esta temporada. | Foto: Photosport

“Es muy simple: Al cabro le llega una oferta por un saco de plata y la U tontamente no lo vende. No es Alexis Sánchez, tiene muchas condiciones, pero no es Alexis. Es normal que se caiga en el rendimiento”, dijo a Bolavip Chile.

Coke cree que la U debe tener lineamientos con sus joyas: “Debería ser un lineamiento que él con Assadi tienen que jugar. Si tiene malas actitudes, lo cortas, pero también está el atado de los representantes. 433 trae ofertas y la U nunca las acepta”.

“Al pobre cabro le tienen cagada la cabeza con las ofertas que llegan y las que supuestamente llegan, porque hay prensa que es parte del juego y hoy Osorio es banca en un equipo que no se le cae el talento. Es un buen equipo, que Pellegrino lo ha hecho jugar bien, pero no se le cae el talento. Es inentendible”, remató en el cierre.