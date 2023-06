Rodrigo Vera le deja dura advertencia a Darío Osorio para cambiar la cara en U de Chile: "Pellegrino no come vidrio"

Universidad de Chile enfrentará esta tarde a O’Higgins de Rancagua en un duelo válido por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscarán el pase a las semifinales.

Una de las incógnitas para el partido de hoy y que lo ha sido toda la temporada azul es Darío Osorio, quien no ha podido replicar el nivel que mostró en la temporada 2022 y ha deambulado en la irregularidad.

“Cuando un técnico saca a un jugador, la mayoría de las veces es por rendimiento, porque está bajo su expectativa y yo creo que eso es lo que pasa con Osorio. Las expectativas han sido altas ante la necesidad de nuevos talentos y figuras”, dijo Rodrigo Vera a Bolavip Chile.

Dario Osorio no ha podido consolidarse en la U. | Foto: Photosport

Vera cree que Osorio “Está en una etapa que le ha costado madurar, entender que el fútbol profesional significa un nivel de sacrificio mayor, que no dudo que no lo haya hecho, pero en cancha hacer el recorrido completo”.

En el cierre, le deja una dura advertencia: “No basta con ser creativo y talentoso; hay que marcar, hay que correr. Si piensa consolidarse, Pellegrino no come vidrio y si ve que no está en condiciones por más negocio que sea para la U, no va a jugar”.

Azules y celestes se medirán desde las 19:00 PM de Chile continental en el Estadio Santa Laura, donde la U quiere iniciar el segundo semestre de la mejor manera posible y seguir consolidando el juego de Pellegrino.