El periodista y conductor radial asegura que los Azules aún no terminan de fluir por falta de generación de juego. También señala que no hay soluciones en el banco.

Universidad de Chile empató 1-1 ante Coquimbo Unido en el Nacional. Los Azules no pudieron sostener la ventaja, pero siguen líderes con 20 unidades en el Campeonato Nacional 2024, cuatro más que el segundo, Deportes Iquique.

Coke Hevia analiza ve un aspecto a mejorar en el equipo de Gustavo Álvarez. “Al margen del empate porque Coquimbo juega bien, la U es un equipo que está con gol, es sólido, pero es espeso, no termina de fluir y creo que en gran parte no termina de fluir porque le falta generación de juego”, dijo de entrada en conversación con BOLAVIP

El periodista no ve un complemento para Marcelo Díaz: “No tiene un acompañante, ninguno está a la altura, ni Mateos, ni Poblete, ni Sepúlveda y a eso hay que agregar que Marcelo Díaz salió hoy día”.

Además, el comunicador mencionó el puesto que debe reforzar Universidad de Chile para mejorar su falencia: “Entonces a la U no le alcanza, creo que es el problema que tiene. La U trae un volante mixto de calidad en junio y mejora un montón su juego. Insisto, le falta fluidez”, complementó el conductor de Pauta de Juego.

Universidad de Chile igualó ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Coke Hevia no ve soluciones en la banca de Universidad de Chile

Jorge Hevia Cristino también analiza que la U no tiene alternativas: “No encuentra soluciones en el banco. Tiene un buen once, pero después le faltan soluciones. No tiene respuestas de los que están afuera, ninguno”.

Ahora los Azules deben dar vuelta la página y preparar el partido ante Palestino del próximo domingo 21 de abril a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna por la novena fecha del Campeonato Nacional.