Universidad de Chile puja hasta el último minuto para conseguir a su tercer refuerzo. Al menos así lo asegura Coke Hevia, que volvió a ilusionar a los fanáticos azules ante una eventual incorporación.

Esta vez, el mensaje fue más concreto, pero mantuvo la postura expuesta durante las primeras horas de este jueves. Sí, el mismo día que se cierran las inscripciones para el segundo semestre.

A través de su espacio personal en X (antiguo Twitter), el comunicador lanzó: “Quedan – (menos de) 4 hrs. para el cierre y la U sigue trabajando. A ver si lo logra”.

Tal como se mencionó, va en la misma línea de lo que había detallado en los micrófonos de Pauta. En el espacio radial, aseguró que la gerencia deportiva de Manuel Mayo seguía buscando nombres para la retaguardia.

“A mí lo que me contaron es que no hay que descartar que la U no tenga un AS bajo la manga de aquí al cierre de pases, no lo descarten”, señaló en el programa matutino.

“Cuando digo as bajo la manga no digo que es que va a venir Van Dijk, va a venir algo, desconozco si es top o no”, complementó.

Coke Hevia alimenta la esperanza azul por un nuevo refuerzo para Universidad de Chile.

El plazo fatal para Universidad de Chile

Cabe destacar que el mercado de fichajes del torneo cierra este jueves 8 de agosto a las 23:59 horas. Por el momento, los azules solo han inscrito a dos jugadores de los tres posibles.

¿Quiénes son? Antonio Díaz y Charles Aránguiz. En tanto, el arribo de Jonathan Villagra se frustró tras la arremetida de Colo Colo. Los albos ofrecieron mejor sueldo y se quedaron con su carta.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de los azules será el Superclásico. Se disputará el sábado 10 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.