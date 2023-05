Comienza la poda en Universidad de Chile: Los cuatro jugadores notificados por Mauricio Pellegrino que no siguen en la U

La dirigencia de Universidad de Chile sigue enfocada en la búsqueda de nombres para lo que será la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023, en la que los adiestrados por Mauricio Pellegrino intentarán retomar el protagonismo y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Es por esto que el entrenador trasandino no tan solo busca en como terminar de conformar su plantilla en base a refuerzos, sino que también empieza a desmenuzar a los jugadores que no tendrá contemplados para su proyecto, para el cual el DT ya tiene algunos nombres confirmados que no serán parte del plantel.

Pellegrino toma una drástica determinación en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Según pudo averiguar Bolavip Chile, en el Romantico Viajero cuatro jugadores ya saben que no formarán parte del plantel de la U, tratándose de Daniel Navarrete, Mauricio Morales, Franco Lobos y Luis Felipe Gallegos.

Cabe destacar que estos jugadores mencionados no han tenido mayor protagonismo en esta pretemporada, en la cual los azules marchan en un expectante quinto puesto.

El plantel de la U ahora se enfoca en lo que serán sus respectivas vacaciones tras el parón, para luego volver a disputar los 60 minutos restantes del Clásico Universitario, partido con horario y lugar a definir, y después tendrán acción en la Copa Chile.