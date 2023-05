Días decisivos se viven en el Centro Deportivo Azul (CDA). Más allá que el plantel profesional de la Universidad de Chile ya se fue de vacaciones para el descanso apropiado antes volver a jugar la Copa Chile y la segunda rueda del Campeonato Nacional, el entrenador Mauricio Pellegrino ya piensa en lo que será el armado del equipo de cara al segundo semestre.

El adiestrador de 51 años tendrá la difícil misión de comunicarle a algunos jugadores que no serán tomados en cuenta, tal cual informó hace varios días en conferencia de prensa en el CDA.

Uno de los jugadores más criticados y que causa más dudas acerca de su futuro es el de Luis Felipe Gallegos, mediocampista que ha sufrido con las lesiones y no ha sido citado en varios cotejos del presente Torneo Nacional.

Las lesiones han sido el gran problema de Gallegos en la U | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué piensa hacer la U con Gallegos? Según pudo averiguar Bolavip Chile, la dirigencia de Azul Azul le busca una salida el ex volante del Necaxa de México. Lo cierto es que el club universitario no puede enviar a Gallegos a préstamo por su alto sueldo, entonces la U tendría que hacerse cargo de él, lo que no sería bien visto por la dirigencia.

Debido a todo esto es que el cuadro laico ya está negociando con el jugador en cuestión para que este rescinda su contrato.

¿Cuál sería su próximo destino? Todo parece indicar que Gallegos podría volver volver a suelo mexicano, donde vistió las camisetas de Necaxa y Atlético San Luis.