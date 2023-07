Cristián Arcos enciende la preocupación en la Universidad de Chile tras la derrota ante Unión Española: “La U no tiene mucho más que esto"

En lo que era el cierre de la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional, la Universidad de Chile vivió una tarde para el olvido tras caer por un contundente 3-0 ante Unión Española, desperdiciando la oportunidad de alcanzar en el liderato a Cobresal.

A lo que fue este partido, el periodista Cristián Arcos desmenuzó lo que fue este encuentro en Radio ADN, en la que avisa que es preocupante la derrota, pero no es para dramatizar con el rendimiento de la U.

“En el caso de la U es inquietante, no es para rasgar vestiduras como estoy leyendo en las redes de que se viene todo al tacho de la basura y que la primera rueda fue una ilusión, lo de hoy fue un partido flojo, un partido falso”, partió declarando Arcos.

En esa misma línea, el comunicador fue muy claro en señalar que los dirigidos por Mauricio Pellegrino no tuvieron reacción a los mazazos que le pegó el conjunto de Ronald Fuentes dentro del partido.

El equipo de Mauricio Pellegrino sufrió un duro golpe en esta jornada | Foto: Photosport

“La U no tuvo respuestas, hoy día no tuvo un plan B, pero me parece que hay que poner la pelotita al piso también. Evidentemente es bastante más atractivo decir discursos alarmistas”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Arcos desembuchó en que hoy en día la Universidad de Chile no cuenta muchas variantes para poder darle un refresco a su equipo a momentos de un partido como el que vivió en esta jornada.

“La U no tiene mucho más que esto y con esto le ha sacado lustre, con esto sacó puntos importantes, pero no tiene demasiado más”, finalizó.