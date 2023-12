Cristián Arcos saca la voz respecto al nombre del ayudante de Pep Guardiola como posible DT de Universidad de Chile: "Me parece estrafalario"

Tras la salida de Mauricio Pellegrino de la Universidad de Chile, la dirigencia estudiantil ya busca al reemplazante del argentino, donde el nombre de Gustavo Álvarez pareciera ser quien corre con mayor ventaja.

Sin embargo y tal como informó Bolavip Chile, el gerente deportivo de los laicos, Manuel Mayo, se reunió con el ex ayudante de Josep Guardiola, Domènec Torrent, para al menos, conocer su presente profesional.

Sin duda, el nombre del español sorprende en demasía considerando que si bien ha dirigido en su carrera, esto ha sido en tres equipos, además que no es muy habitual que en nuestro país, acudan a técnicos europeos para venir a nuestro fútbol.

De todos modos, no deja de generar diversas reacciones el nombre de Torrent considerando la amplitud de mercados a los que está apuntando la U, en caso que el entrenador de Huachipato no sea el elegido.

Cristián Arcos: “Es un nombre estrafalario”

El periodista Cristián Arcos conversó con Bolavip Chile y tuvo conceptos respecto a esta situación que vive la U y la idea de ir a buscar un estratega internacional. Lo primero que rememoró el comunicador, fueron las palabras del presidente de Azul Azul, quien afirmó que en Chile, no hay entrenadores para la U.

“En su minuto lo dijo Michael Clark, en el mercado anterior que no habían técnicos chilenos para dirigir a la U y según la visión de ellos, no hay”, aseveró el reconocido Tenor Escritor.

Sobre el nombre mismo de Torrent, el comentarista reconoció no conocerlo en profundidad, aunque sabe que más allá de su curriculum, no deja de ser un nombre que él catalogó como estrafalario.

“No es algo contra el personaje, no lo conozco mayormente. Si trabajó con Guardiola debe ser bueno, pero es claro que la U quiere buscar afuera y en esa búsqueda, se encuentran con este nombre de afuera, que puede ser estrafalario, pero hay que ver cómo anda“, manifestó el periodista.

Finalmente, se restó de dar algún nombre para los azules, si no más bien analizar el producto cuando ya esté en ejercicio. “Tengo que evaluar lo que hace la U, pero a quién traigan me da igual. Insisto, este nombre me parece estrafalario, aunque para mi es cero discusión“, concluyó Arcos.

Torrent junto a Guardiola en el City (Getty Images)

¿A cuántos equipos ha dirigido Domènec Torrent?

A sus 61 años y pese a ser reconocido como el ayudante del gran Josep Guardiola, Domènec Torrent, ha tenido pasos por algunos clubes del mundo como entrenador principal.

Fue el año 2018 donde tuvo su primera experiencia y fue en la MLS, precisamente en el New York City donde alcanzó un 56,66% de rendimiento. Luego, fue en Flamengo el año 2020 donde obtuvo un 64,1%.

Finalmente, fue en el Galatasaray de Turquía cuando entre 2021 y 2022 su última aventura como entrenador. En los de Estambul logró un 43,33% de rendimiento.