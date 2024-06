Cristián Caamaño apunta a Universidad de Chile por el caso Marcelo Morales: "No le puedes poner una cláusula de 3 millones de dólares"

Se viven horas claves en el tema de la renovación de Marcelo Morales en Universidad de Chile. El jugador tiene contrato con la U hasta fin de año y su continuidad en los azules está muy en duda.

Cristian Caamaño durante la mañana de este viernes en Radio Agricultura, mostró todas sus dudas en lo que respecta a la extensión del contrato del Shelo, donde la dirigencia pretende poner una cláusula de 3 millones de dólares por el zurdo.

“Hablé hace dos meses lo de Morales. Como está jugando Morales no lo venden ni en 500 mil, poner una cláusula de 3 millones de dólares… no está ni en la selección, no va a llegar a la selección en el corto plazo, antes que Morales hay varios laterales izquierdos en este país”, afirmó tajantemente el periodista.

Agregó que “para que te vendan en 3 millones de dólares tienes que ser jugador de selección, mira Brayan Cortés no se ha ido con una cláusula de un millón trescientos mil, esto es un mensaje para la U, no para los representantes”, continuó.

Caamaño: “Morales es un actor secundario en el torneo”

Siguiendo en su molestia, el comentarista sentenció que el oriundo de San Miguel es un jugador que marca el paso nomás en Chile, como para que en el CDA lo coticen de esa manera.

“¿Cómo le vas a poner una cláusula a un chico de 3 millones de dólares? ¿Le estás pagando como un jugador de 3 millones de dólares? Poner una cláusula a un lateral izquierdo que aún no llega a la selección chilena y que marca el paso en el campeonato, es un buen actor secundario, pero no por una jugada que hizo el domingo en Vila le vamos a poner 3 millones en la cabeza a este muchacho”, manifestó.

Cerró con un “Morales es un jugador promedio en el campeonato chileno y los jugadores promedios, viven en Chile. Para ser un mejor lateral tienes que hacer lo que hizo Gabriel Suazo. La U no le puede poner un letrero en la cabeza que vale 3 millones de dólares cuando todos sabemos que en el mercado internacional no vale más de 500 mil, con todo respeto”, concluyó Caamaño.

Morales y su continuidad en la U está en juego (Photosport)

¿Cuándo es el partido ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.