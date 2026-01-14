Universidad de Chile dejó atrás una larga espera y resolvió su misterio más grande en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Cristián Caamaño entregó una noticia que aliviará a los hinchas estudiantiles.

Durante la transmisión de Radio Agricultura, el periodista confirmó un hecho que generó confusión en las últimas horas. Según detalló el comunicador, Juan Martín Lucero se vestirá de azul.

Tras un intenso vaivén, el delantero de 34 años habría acordado su rescisión de Fortaleza. De esta manera, Universidad de Chile lo recibirá con los brazos abiertos para unirse a la pretemporada.

“Repitamos lo de Juan Martín Lucero: ya está listo. Lo dijimos en la mañana, que había mucha confianza en que se iba a terminar resolviendo favorablemente“, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el goleador mendocino, agregó: “Antes de ingresar, ya nos había llegado la confirmación. Me lo vuelven a ratificar desde la U, que está todo OK. (…) 100% listo“.

Según Cristián Caamaño, el arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile está OK. (Imagen: Fortaleza)

Juan Martín Lucero jugará en Universidad de Chile

Finalmente, el periodista en cuestión aplaudió el libro de pases de los universitarios. En un caso atípico, el conjunto azul concretó el arribo de sus prioridades.

“La U cierra a sus tres delanteros plan A. El plan A que tenía la dirigencia y que se lo presentaron a Francisco Meneghini, que él lo aceptó“, concluyó la destacada voz radial.

En resumen: